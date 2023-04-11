На Среднем Урале стартовал конкурс на получение грантов для развития туристической инфраструктуры

Туристические проекты должны сделать путешествия по Уралу более комфортными и интересными. Фото: Галина Соловьева

Сегодня стартовал прием заявок для участия в конкурсе грантов на развитие туристической инфраструктуры в Свердловской области. В региональном департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства уточняют, что на поддержку смогут рассчитывать около 70 проектов.

На воплощение своих бизнес-идей предприниматели получат от 3 до 10 миллионов рублей. На эти цели благодаря договоренностям губернатора Евгения Куйвашева выделено 332 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Финансирование получат проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе. Речь идет о современных кемпингах, модульных отелях. Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих. Выплаты также предусмотрены на создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Конкурс только стартовал, но, по нашим оценкам, на поддержку смогут рассчитывать около 70 проектов. При этом бизнесмен должен инвестировать в проект собственные средства — не менее 55% от суммы запрашиваемого гранта", — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Сбор заявок продлится до 10 мая 2023 года включительно. Документы принимают по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 1, кабинет 105.

Добавим, что еженедельно по вопросам оформления заявок будут проходить консультации в формате видеоконференции. Ближайшая консультация состоится сегодня в 11:00.

Напомним, всего на 2023 год на федеральном уровне были одобрены три заявки губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на развитие туристической инфраструктуры. В общей сложности регион получит 589,7 миллиона рублей.

Так, за счет средств федерального бюджета в 2023 году будут профинансировано обустройство туристического центра Екатеринбурга — на это выделено 219,5 миллиона рублей. 37,9 миллиона рублей выделено на проведение фестиваля "Уральская ночь музыки" (Ural Music Night).

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма.