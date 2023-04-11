В Березовском и Кировграде локализованы лесные пожары

Возгорания в лесах возникли из-за несоблюдения местными жителями правил пожарной безопасности. Фото: Павел Ворожцов

Сотрудники Уральской авиалесоохраны локализовали лесной пожар на площади почти 24 гектара в Березовском городском округе, а также в Кировградском ГО на площади 59 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что возгорания в лесах возникли из-за несоблюдения местными жителями правил пожарной безопасности.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в регионе 10 апреля было зарегистрировано 10 лесных пожаров, 3 возгорания ликвидированы, 5 локализованы. В тушении огня участвовали около 100 сотрудников Уральской базы авиационный охраны лесов и 15 единиц техники.

Отметим, в Свердловской области благодаря национальному проекту "Экология" на 98% обновлен парк лесопожарной техники.

Жители могут сообщать об очагах лесных пожаров по бесплатному телефону 8 800 100-94-00. Информацию о возгораниях также можно передать по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, ранее полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев обозначил меры по контролю над ситуацией с природными пожарами в Уральском федеральном округе.