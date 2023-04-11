В Екатеринбурге почтили память узников фашистских концлагерей

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. Фото: Юрий Ломакин

Торжественно-траурная церемония в честь Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей прошла на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. Участники возложили цветы к Вечному огню и барельефу "Освобождение Европы от нацизма".

В церемонии участвовали около 100 человек. Среди них— председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов Юрий Судаков, глава региональной Ассоциации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Семен Спектор, руководитель Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин, активисты школьных патриотических отрядов "Возвращение", "Сова" и "Искатель", студенты Екатеринбургского монтажного колледжа, Уральского государственного юридического университета, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Фото: Юрий Ломакин

Отметим, за годы Второй мировой войны в немецкие концлагеря попали около 20 миллионов человек из 30 стран мира, 5 миллионов — граждане СССР. От рук фашистов погибли более 12 миллионов человек, в том числе 2 миллиона детей.

Напомним, ранее в Екатеринбурге почтили память жертв Холокоста.