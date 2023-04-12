В Красноуфимске по поручению Евгения Куйвашева построят новый дом для учителей и врачей

Губернатор Свердловской области 12 апреля провел личный приём граждан. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил построить в Красноуфимске новый многоквартирный дом для учителей и врачей. Его начнут возводить уже этой весной.

Во время личного приема граждан, который Евгений Куйвашев провел по поручению Президента России, к нему обратилась учитель русского языка и литературы из красноуфимской средней школы № 2 Маргарита Мухарлямова с просьбой о служебном жилье для работников сфер образования и здравоохранения. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В Красноуфимске работают 7 школ, 13 детских садов и 4 больницы, в них трудятся более двух тысяч человек, часть из них нуждаются в служебном жилье. В том числе и сама Маргарита Мухарлямова. Она молодой специалист, окончила педагогический вуз по целевому набору и вернулась преподавать в родной город.

"Во-первых, благодарю вас за выбор важной и нужной профессии и за то, что прошли целевое обучение — это для нас очень ценно. В ближайшее время я приеду в Красноуфимск, чтобы на месте обсудить вопросы, связанные со строительством дома", — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Новый пятиэтажный дом будет построен на улице Ухтомского. Рядом есть вокзалы, магазины, поликлиники и школы. Администрация муниципалитета планирует выкупить здесь 21 квартиру, которые передадут учителям и медикам в качестве служебного жилья. Деньги на это будут выделены из областного бюджета. Планируется, что дом будет сдан в эксплуатацию к сентябрю 2024 года.

По словам Евгения Куйвашева, у молодого учителя есть и другой путь получения жилья. С 2018 года в Свердловской области действует программа по реализации основных направлений государственной политики в строительном комплексе. Согласно ей, учителя могут получить социальные выплаты на покупку квартиры или строительство жилого дома. Для этого нужно подать заявку в министерство образования региона. Если соискатель получит одобрение на получение средств, то ему надо будет проработать в местной школе не менее 5 лет. Такой мерой поддержки уже воспользовались более 200 свердловских учителей. Если Маргарита Мухарлямова также выберет этот способ, то она получит квартиру не по соцнайму, а сможет купить ее на выделенные деньги.

Во время личного приема граждан губернатор рассмотрел шесть обращений от свердловчан. В том числе — вопрос пенсионерки Нины Рощиной о ремонте поликлиники Сысертской центральной районной больницы. По поручению Евгения Куйвашева уже весной здесь должен начаться капитальный ремонт, который завершится до конца этого года.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также губернатор поручил решить вопрос с обеспечением питьевой водой жителей села Байкалово. Сейчас местные жители берут воду из одиночных скважинных водозаборов, но она ненадлежащего качества. Местная администрация уже разработала проект строительства системы водоснабжения с водозабором, водоводами и фильтровальной станцией. Евгений Куйвашев поручил реализовать данный проект. Но работы продлятся до конца 2024 года. Поэтому глава региона поручил главе муниципалитета Алексею Дорожкину установить на этот период небольшие очистные установки.

Также Евгений Куйвашев дал поручения по организации наружного освещения в Нижнем Селе под Первоуральском, благоустройству общественной территории в селе Троицком в Богдановиче и по ремонту дороги на улице Пржевальского в Серове.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил правительству поддержать инвесторов региона.