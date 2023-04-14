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14 апреля 2023, 12:20

На форуме "Здравоохранение Урала — 2023" руководители свердловских больниц рассказали студентам о компетенциях современных врачей

Студенты УГМУ могли пообщаться напрямую с будущими работодателями

Современный врач должен уметь быстро адаптироваться и быть ответственным за результат. Фото: Алексей Кунилов

На форуме "Здравоохранение Урала — 2023", который проходит в Екатеринбурге с 11 по 14 апреля, руководители свердловских больниц поделились своим видением того, какими компетенциями должен обладать современный врач. Об этом сообщает пресс-служба Уральского государственного медицинского университета (УГМУ).

Спикеры, среди которых руководители Екатеринбургского клинического перинатального центра, Областной детской клинической больницы, Многопрофильного центра "Бонум", обсудили актуальные проблемы подготовки будущих специалистов сферы здравоохранения. В обсуждении приняли участие студенты Уральского государственного медицинского университета, а также руководители Центров компетенций семи вузов страны.

"Сегодняшнему выпускнику медвуза важно уметь быстро адаптироваться, обладать гибкостью. Последние годы умение работать в критических ситуациях, способность решать проблемы, нести ответственность за результаты своей деятельности особенно важны", — подчеркнул главный врач Демидовской ЦГБ Нижнего Тагила Сергей Овсянников.

На встрече студенты интересовались возможностями стажировок в ведущих больницах, могли напрямую задать важные вопросы будущим работодателям.  

Добавим, что инициаторами мероприятия выступили Уральский государственный медицинский университет и АНО "Россия — страна возможностей". УГМУ один из первых 25 вузов России, на базе которого был открыт Центр компетенций. Уже более 2 500 студентов медвуза зарегистрированы на образовательной платформе, а 2 016 из них прошли полную оценку своего компетентностного профиля. 

Напомним, Свердловская гематологическая служба названа одной из лучших в России.

Областная газета Свердловской области

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