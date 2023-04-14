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Общество
14 апреля 2023, 12:33

Евгений Куйвашев призвал усилить противопожарную работу в регионе

Человеческий фактор является причиной возгорания

За прошлую неделю на Среднем Урале вспыхнуло более десятка природных пожаров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев нацелил профильных министров, а также глав муниципальных образований Свердловской области на усиление противопожарной работы. Об этом глава региона заявил 14 апреля на заседании областного правительства, сообщает департамент информационной политики региона.

Засушливая погода, которая была в регионе до вчерашнего дня, привела к серьезным пожарам. Губернатор напомнил, что, несмотря на временное похолодание, впереди уральцев снова ждут теплые дни. 

"Считаю необходимым усилить работу с жителями региона, поскольку сейчас именно человеческий фактор является основной причиной возгораний. В Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Муниципалитеты, где риск природных пожаров особенно высок, имеют право досрочно вводить подобный режим на своей территории", — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Отметим, что досрочно ввели противопожарный режим уже 19 муниципальных образований региона, в том числе Екатеринбург. В целом по Среднему Уралу противопожарный режим вводится с 15 апреля.

Во время его действия запрещено разводить костер и пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственного садового участка. Можно использовать стационарный мангал или печи, если от построек они удалены не менее чем на пять метров. А в радиусе двух метров не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники. 

Ранее региональное минприроды призвало свердловчан беречь лес от пожаров.

Областная газета Свердловской области

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