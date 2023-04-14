До октября 2023 года продлен повышенный порог беспошлинных покупок для физлиц

Для россиян продлен повышенный порог беспошлинных покупок до октября 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 1 октября 2023 года возможность беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза товаров для личного пользования на сумму до 1000 евро. Ранее планировалось снизить эти нормы в пять раз, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

В ведомстве уточняют, что в период с момента принятия решения Советом ЕЭК и до вступления его в силу 10 апреля, то есть в переходный период, пошлины начислялись с пониженного порога в 200 евро. Эти платежи будут признаны "излишне уплаченными".

"С 1 апреля 2023 года и до момента вступления в силу решения ЕЭК (10 апреля) сохраняется порог в 1000 евро при оформлении товаров пересылаемых физическими лицами в международных почтовых отправлениях. Пошлины временно будут начисляться от 200 евро. Уплаченные физическими лицами в переходный период таможенные платежи будут признаны излишне уплаченными и возвращены в установленном порядке", — сообщает Уральское таможенное управление.

Еще полгода физлица могут ввозить в Россию любым транспортом, за исключением воздушного, товары весом до 31 кг и стоимостью до 1000 евро. Такие квоты будут действовать и на товары, пересылаемые по международной почте. Таможенный платеж придется заплатить, если эти нормы будут превышены.

Напомним, что в прошлом году порог беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС был увеличен с 200 до 1 000 евро. С 1 апреля планировалась отмена повышенных норм и их снижение снова до 200 евро. Однако впоследствии ее продлили до 1 октября 2023 года.

Добавим, что самые большие нормы беспошлинного провоза действуют для пассажиров воздушного транспорта: можно ввозить без уплаты пошлин товары на сумму 10 тысяч евро и весом до 50 кг.

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