Партию незадекларированных брендовых вещей задержали в Кольцово

Таможней было изъято 49 единиц незадекларированной одежды. Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления

67-летняя жительница Челябинска пыталась провезти партию брендовых вещей из Стамбула в Екатеринбург, не задекларировав товар, сообщили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Пассажирка прошла в зеленый коридор аэропорта Кольцово. В ходе таможенного контроля у женщины инспекторы обнаружили футболки, халаты, брюки и ветровки известных брендов Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede GALIZIA, Botega Veneta, OLENDA, LAMAXX — всего 49 единиц одежды.

Пенсионерка рассказала, что вещи купила в Стамбуле, правила провоза товаров через таможню она не знала.

Сотрудниками Кольцовской таможни партия товара была изъята, возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров. Одежда направлена на экспертизу, которая установит стоимость вещей. Также таможня оформила запрос правообладателям на подтверждение законности ввоза брендовых вещей.

Ранее таможня запретила вывоз леса предпринимателям из Екатеринбурга.