Таможня запретила вывоз леса предпринимателям из Екатеринбурга

Недобросовестным экспортерам леса грозит штраф. Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Предприниматели из Екатеринбурга хотели вывезти лесоматериалы в Узбекистан без уплаты таможенных сборов. Недостоверно задекларированный товар — 115 единиц пиломатериалов — выявили сотрудники Тюменской таможни.

Товар, который не соответствует сопроводительным документам, выявили при досмотре на Курганском таможенном посту.

"В декларации, представленной в Уральскую электронную таможню, нарушитель заявил товарный код для другого вида лесоматериалов и попытался избежать уплаты таможенных пошлин и налогов на сумму почти 46 тысяч рублей", — пояснил начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев.

Фото: пресс-служба Тюменской таможни

В итоге предпринимателям было отказано в вывозе 12 м³ древесины хвойных пород. Возбуждено дело об административном правонарушении. Недобросовестным экспортерам грозит штраф, вдвое превышающий сумму таможенных платежей, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

В 2022 году Тюменской таможней пресечены попытки незаконного вывоза более 200 м³ леса. Возбуждено 85 административных дел.

Ранее в Свердловской области ФСБ пресекла незаконную деятельность предпринимателя, который занимался контрабандой древесины хвойных пород через границу Евразийского экономического союза.