Работы по строительству стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге идут с опережением графика

Открытие стелы "Город трудовой доблести" запланировано на конец июня. Фото: Алексей Кунилов

Строительство стелы "Город трудовой доблести" идет с опережением графика. На пересечении улиц Никонова и Царской уже возведен каркас, ведутся работы по его облицовке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Высота стелы — 42 метра. Она самая высокая из тех, что уже установлены в других городах.

"Высота объекта выбрана не случайно. В 1942 году была завершена операция "Эвакуация". Само название "Город трудовой доблести" предполагает вклад Свердловска в победу в Великой Отечественной войне. Были эвакуированы все промышленные предприятия, а в 1942 году они заработали и начали поставлять на фронт очень нужную и необходимую продукцию", — рассказал в ходе инспекции строительства стелы глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Алексей Кунилов

Также на площадке у стелы появятся 4 пятиметровых пилона, облицованных кортеновской сталью. Это погодоустойчивый материал, который не нуждается в защите от коррозии. Композицию дополнит подсветка и мультимедийный экран. На самой стеле разместится герб Екатеринбурга размером 2,5 на 2 метра.

Открытие стелы "Город трудовой доблести" запланировано на конец июня, когда в Екатеринбурге пройдет Всероссийский форум городов трудовой доблести.

"Самое главное, что здесь будет проведено комплексное благоустройство. В результате будет создан очень красивый сквер в центральной локации нашего города. Я абсолютно уверен, что это будет самое посещаемое, красивое место, но самое главное — знаковое и памятное. Потому что звание "Город трудовой доблести" — заслуга наших предшественников и предков", — отметил Алексей Орлов.

Почетное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом 2020 года по решению Президента России Владимира Путина. Звание присваивают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева на установку стелы "Город трудовой доблести" будет направлено 50 млн рублей.