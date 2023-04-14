Темы дня

Общество
14 апреля 2023, 16:17

Работы по строительству стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге идут с опережением графика

Строительство стелы "Город трудовой доблести"

Открытие стелы "Город трудовой доблести" запланировано на конец июня. Фото: Алексей Кунилов

Строительство стелы "Город трудовой доблести" идет с опережением графика. На пересечении улиц Никонова и Царской уже возведен каркас, ведутся работы по его облицовке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Высота стелы — 42 метра. Она самая высокая из тех, что уже установлены в других городах.

"Высота объекта выбрана не случайно. В 1942 году была завершена операция "Эвакуация". Само название "Город трудовой доблести" предполагает вклад Свердловска в победу в Великой Отечественной войне. Были эвакуированы все промышленные предприятия, а в 1942 году они заработали и начали поставлять на фронт очень нужную и необходимую продукцию", — рассказал в ходе инспекции строительства стелы глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Фото: Алексей Кунилов

Также на площадке у стелы появятся 4 пятиметровых пилона, облицованных кортеновской сталью. Это погодоустойчивый материал, который не нуждается в защите от коррозии. Композицию дополнит подсветка и мультимедийный экран. На самой стеле разместится герб Екатеринбурга размером 2,5 на 2 метра.

Открытие стелы "Город трудовой доблести" запланировано на конец июня, когда в Екатеринбурге пройдет Всероссийский форум городов трудовой доблести.

"Самое главное, что здесь будет проведено комплексное благоустройство. В результате будет создан очень красивый сквер в центральной локации нашего города. Я абсолютно уверен, что это будет самое посещаемое, красивое место, но самое главное — знаковое и памятное. Потому что звание "Город трудовой доблести" — заслуга наших предшественников и предков", — отметил Алексей Орлов.

Почетное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом 2020 года по решению Президента России Владимира Путина. Звание присваивают городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, по поручению Евгения Куйвашева на установку стелы "Город трудовой доблести" будет направлено 50 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.04.2023, 17:18 / Экономика
Евгений Куйвашев направил муниципалитетам региона более 21 миллиона рублей на передвижные магазины и детские площадки
14.04.2023, 16:17 / Общество
Работы по строительству стелы "Город трудовой доблести" в Екатеринбурге идут с опережением графика
14.04.2023, 15:55 / Общество
На форуме "СОЦИО" презентовали электронный сборник лучших практик работы некоммерческого сектора Свердловской области
14.04.2023, 15:21 / Общество
Транспортная полиция Екатеринбурга задержала любителя рисовать граффити на вагонах электропоездов
14.04.2023, 14:47 / Общество
Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов держать под контролем вопрос повышения качества воды в регионе