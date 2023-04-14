Более 6 тысяч вакансий предложили свердловчанам на Всероссийской ярмарке трудоустройства

На ярмарке трудоустройства прошли собеседования, мастер-классы, круглые столы, консультации по открытию свое дела. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области завершился первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Предприятия региона предложили более шести тысяч вакансий. За трудоустройством обратились шесть тысяч соискателей.

В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске 67 предприятий Свердловской области представили свои вакансии. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"На ярмарке соискателям представлены лучшие предложения для специалистов различных профессий, а также возможности переобучения и господдержки при трудоустройстве", — отметил директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В рамках ярмарки прошли собеседования, мастер-классы, круглые столы, консультации по открытию свое дела. Студенты могли подобрать место будущей работы. Соискатели узнали, как повысить свои профессиональные компетенции, где пройти переобучение по востребованной профессии, а также какую поддержку можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня. Для федерального этапа на портале "Работа России" будет создана отдельная страница, где соискатели смогут ознакомиться с вакансиями.

Всероссийская ярмарка трудоустройства — новый проект Министерства труда РФ, реализуемый в рамках нацпроекта "Демография". Сегодня он одновременно стартовал во всех субъектах России.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Екатеринбурге ярмарка трудоустройства пройдет на 10 площадках.