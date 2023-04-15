С сегодняшнего дня на Среднем Урале действует особый противопожарный режим

За нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы. Фото: Галина Соловьева

С 15 апреля на территории Свердловской области установлен особый противопожарный режим. По решению губернатора Евгения Куйвашева в этот период действуют особые ограничения.

Как передает департамент информационной политики Свердловской области, запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Туристические группы должны останавливаться только на специально отведенных местах.

Запрещено разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного земельного участка. Можно использовать стационарный мангал или капитальную печь, которые удалены от построек не менее чем на 5 метров, а в радиусе 2 метров от них нет кустарников и горючих материалов. При соблюдении безопасности можно топить баню и курить на своем участке. А вот от сварки, запуска фейерверков и файершоу придется отказаться.

К борьбе с пожарами готовы около 700 специалистов Уральской базы авиационной охраны лесов, диспетчерская служба будет работать круглосуточно. Пожарные части переведены на усиленный вариант несения службы.

Стоит отметить, что органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать решения и при необходимости вовсе запретить посещение лесов в границах отдельного муниципалитета.

За нарушение правил в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф для граждан до 60 тысяч рублей, для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

Для контроля за лесным фондом в регионе выстроена многоуровневая система мониторинга. Ситуацию с возгораниями отслеживают 90 камер системы "Лесохранитель". Их видимость — до 40 километров. Камеры отслеживают не только сам пожар, но и нарушителей. За лесным фондом ведется контроль и с помощью спутниковой системы. Также проходит наземное патрулирование.

Жители региона могут сообщать о возгораниях по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Отметим, в области уже произошли первые лесные пожары. В большинстве случаев вина лежит на местных жителях.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить противопожарную работу в регионе.