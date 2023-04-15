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Общество
15 апреля 2023, 13:14

В Екатеринбурге лжесотрудники банка и силовых ведомств похитили у мужчины свыше миллиона рублей сбережений

  Олеся Касперович
Свердловчан просят быть бдительными

Сотрудники полиции никогда не просят граждан совершать финансовые операции. Фото: Павел Ворожцов

Более миллиона рублей похитили мошенники у екатеринбуржца. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Так, 63-летнему жителю столицы Урала позвонил неизвестный, который представился сотрудником МВД. Он сообщил, что некие злоумышленники пытаются оформить на имя потерпевшего кредит. И чтобы этого избежать, предложил пообщаться с "представителем" Центробанка. Вскоре с потерпевшим связалась псевдобанковский работник. Она предложила перевести деньги на "безопасный счет", чтобы избежать несанкционированного списания средств. По указанию мошенников заявитель обналичил все свои сбережения и несколькими операциями перевел на их счета.    

В итоге обманным путем злоумышленники похитили у мужчины 1 миллион 126 тысяч рублей. По данному факту полицией проводятся проверки, возбуждено уголовное дело.

В полиции напоминают, что сотрудники силовых структур никогда не предлагают гражданам совершать какие-либо финансовые операции. Такие указания дают только мошенники.

Ранее "Областная газета" писала, что телефонные мошенники ограбили уральских пенсионерок на 4,5 миллиона рублей.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге лжесотрудники банка и силовых ведомств похитили у мужчины свыше миллиона рублей сбережений