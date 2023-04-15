На Среднем Урале стартовал дополнительный субботний рейс электрички "Ласточка"

В летний туристический сезон из Екатеринбурга в Каменск-Уральский будет курсировать дополнительная электричка. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Для любителей путешествий с 15 апреля по 14 октября Свердловская железная дорога (СвЖД) ввела дополнительный субботний рейс электропоезда "Ласточка". Пассажиры из Екатеринбурга могут с комфортом добраться до Каменска-Уральского в формате "тур выходного дня".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специальные "туристические поезда" позволяют совместить поездку с экскурсией по городу и осмотром достопримечательностей. Уже вечером можно вернуться обратно.

"Пассажирами первой субботней "Ласточки" Екатеринбург — Каменск-Уральский стали порядка 130 человек. Они получили возможность бесплатно принять участие в пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому. Им на выбор предоставлены две экскурсии", — рассказала директор Центра развития Каменска-Уральского Марина Чистякова.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Экскурсия "Исторический Каменск" проходит по центру города. Здесь туристы знакомятся с историей первого на Урале железоделательного завода, памятниками архитектуры. Еще одна экскурсия знакомит участников с советским наследием. Также пассажирам "Ласточки" на протяжении всего сезона доступны сборные экскурсии в Краеведческий музей, на колокольный завод "Пятков и К", в Угорское поселье. По билету на "Ласточку" № 7082 можно будет получить скидку на посещение Краеведческого музея и Выставочного зала. Вместо двух входных билетов пассажир заплатит только за один.

Как сообщает департамент информационной политики региона, проект по запуску дополнительных электричек в высокий туристический сезон направлен на решение задач национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его реализация позволит сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Добавим, что дополнительная электричка № 7082 Екатеринбург — Каменск-Уральский отправляется из Екатеринбурга по субботам в 9:41, прибывает в Каменск-Уральский в 11:14. Обратно туристы смогут возвращаться на рейсе "Ласточки" № 7085 Каменск-Уральский — Екатеринбург, отправление в 15:47, а также на других пригородных поездах.

Напомним, Свердловская область получит дополнительно полмиллиарда рублей федеральной поддержки на развитие туризма.