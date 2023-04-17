Евгений Куйвашев проконтролировал старт строительства нового дома для учителей и врачей в Красноуфимске

Поручение построить новый дом Евгений Куйвашев дал в Год педагога и наставника, объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил сегодня с рабочим визитом Красноуфимск. Глава региона лично проконтролировал начало строительства нового дома, квартиры в котором получат учителя и врачи города.

Поручение возвести такой дом Евгений Куйвашев дал во время личного приема со свердловчанами. О служебном жилье губернатора попросила молодой специалист из красноуфимской школы № 2 Маргарита Мухарлямова. Учитель русского языка и литературы вернулась работать в родной город после окончания педвуза, где она училась по целевому набору, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Всего же в Красноуфимске работают 7 школ, 13 детсадов и 4 больницы, где работают больше 2 тысяч специалистов. Часть из них нуждаются в служебном жилье.

Новая пятиэтажка на 95 квартир будет возведена на улице Ухтомского. Около дома будут оборудованы детская и спортивная площадки, создана парковка на 40 мест. Рядом с новостройкой уже сформирована необходимая инфраструктура, поблизости есть магазины, поликлиники, школы, железнодорожный и автобусный вокзалы.

Сдать объект планируют к лету 2024 года. В этом году администрация муниципалитета готова сразу выкупить 21 квартиру, в 2024 году запланировано приобретение еще 49 помещений. Жилье в качестве служебного будет предоставлено нуждающимся в нем медикам и педагогам.

"Строительство такого жилого комплекса очень облегчит жизнь врачам и учителям, которые сюда приезжают. Я очень надеюсь, что в нашем городе появится еще больше молодых специалистов — моих ровесников", — поделилась Маргарита Мухарлямова сегодня на встрече с губернатором. В Свердловской области учителя и врачи, проживающие в городах и селах с населением не больше 40 тысяч человек, могут стать участниками региональной программы и получить субсидию на приобретение квартиры или возведение частного дома. Для этого необходимо отработать в бюджетном учреждении не меньше 5 лет. С 2018 года программой воспользовались больше 400 свердловских педагогов и врачей.

В этом году глава региона утвердил несколько комплексных программ, которые направлены на обеспечение кадрами сфер здравоохранения и образования. По поручению Евгения Куйвашева 2,8 миллиарда рублей, которые выделяются из бюджета Свердловской области, направят на программу по подготовке педагогов до 2025 года. Также за счет региональной программы по обеспечению квалифицированными кадрами учреждений здравоохранения в отдаленные территории Среднего Урала намерены ежегодно привлекать более 100 медиков. Данные меры позволят поднять престиж профессий учителя и врача, обеспечить условия для профессионального роста специалистов.

Напомним, Евгений Куйвашев прибыл сегодня в Красноуфимск на пригородном скоростном электропоезде "Ласточка".