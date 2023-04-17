Евгений Куйвашев оценит запущенный по его инициативе маршрут "Ласточки" до Красноуфимска

Губернатор отправился в Красноуфимск на "Ласточке". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправился сегодня в рабочую поездку в Красноуфимск. В муниципалитет глава региона поехал на пригородном поезде "Ласточка", который был запущен по его инициативе в октябре 2022 года, сообщает департамент информационной политики региона.

Запуск скоростного электропоезда обсуждался во время визита Евгения Куйвашева в Красноуфимск в июле 2022 года. Маршрут позволил жителям столицы Западного управленческого округа быстрее добираться до Екатеринбурга.

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны выстроить вместе с СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на дальше — на север, на запад", — отмечал губернатор. Ранее пассажиры добирались из Екатеринбурга до Красноуфимска на электричках с пересадками через станцию Дружинино. Проблему решил новый беспересадочный маршрут, который разработали совместно СвЖД и Горьковская железная дорога. РЖД для перевозок выделили два двухсистемных поезда "Ласточка" серии ЭС1. Их особенность заключается в том, что они могут передвигаться по участкам с постоянным и переменным током.

"Ласточка", курсирующая между Екатеринбургом и Красноуфимском, набирает популярность, в пиковые дни загрузка электричек составляет 100%. С октября 2022 года пригородным поездом воспользовались 105 тысяч пассажиров.

Также с 17 апреля для удобства свердловчан на "Ласточках", следующих по маршруту Екатеринбург — Красноуфимск, введена дополнительная остановка в селе Киргишаны Нижнесергинского района. На время в пути она не повлияет.

На месте события работает наш журналист, подробности о визите губернатора в Красноуфимск читайте в материале "Областной газеты".

Ранее в Свердловской области стартовал дополнительный субботний рейс "Ласточки".