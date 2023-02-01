"Ласточкам" Екатеринбург — Красноуфимск назначили дополнительные остановки

"Ласточки" будут делать больше остановок. Фото: Алексей Кунилов

Для удобства пассажиров с 1 февраля 2023 года скорые пригородные поезда "Ласточка" будут делать минутные остановки на станциях Кленовский, Ключевая и Афанасьевский.

Как сообщает пресс-служба РЖД, в сторону Екатеринбурга со станции Афанасьевский поезда будут отправляться в 7:33 и 15:00, со станции Ключевая — в 7:44 и 15:11, со станции Кленовский — в 7:56 и 15:23.

В сторону Красноуфимска со станции Кленовский поезда будут отправляться в 12:57 и 21:55, со станции Ключевая — в 13:09 и 22:07, со станции Афанасьевский — в 13:20 и 22:18.

Напомним, электропоезд "Ласточка" курсирует по маршруту Екатеринбург — Красноуфимск с октября 2022 года. Он был разработан по поручению губернатора Евгения Куйвашева и организован при взаимодействии СвЖД и Горьковской железной дороги. Из Екатеринбурга поезда отправляются в 10:41 и 19:32, из Красноуфимска — в 6:50 и 14:16. Время в пути составляет 3 часа 20 минут.

Поездка на "Ласточке" по полному тарифу обойдется пассажиру в 499 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта. Билеты продаются в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, а также через мобильное приложение "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось о том, что электропоезд "Ласточка" запустили из Екатеринбурга в Североуральск.