Новая остановка появится на маршруте уральской "Ласточки" по просьбе жителей

В Киргишанах "Ласточки" начнут останавливаться с 17 апреля. Фото: Алексей Кунилов

По просьбе пассажиров на маршруте пригородного электропоезда "Ласточка", следующего из Екатеринбурга в Красноуфимск, будет введена дополнительная остановка. С 17 апреля электричка будет останавливаться в пункте Киргишаны.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил разработать для "Ласточек" маршрут Екатеринбург — Красноуфимск. С 17 октября 2022 года пригородные электропоезда стали ходить в самую западную точку региона. Теперь уральцы добираются до Красноуфимска на два часа быстрее и без пересадки в Дружинино. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"На остановочном пункте Киргишаны "Ласточки" Екатеринбург — Красноуфимск будут останавливаться с 17 апреля. Это еще больше увеличивает привлекательность железнодорожных перевозок в качестве альтернативы автомобильному сообщению на фоне масштабных ремонтных работ на автодороге Екатеринбург — Пермь. При этом время в пути у "Ласточек" не увеличивается. Также по просьбам жителей с 5 апреля эти поезда будут останавливаться на станции Афанасьевский", — отметили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Стоимость проезда из Екатеринбурга до Киргишанов составит 318 рублей.

Напомним, Евгений Куйвашев в июле 2022 года поручил минтрансу региона проработать совместно с железной дорогой возможность продления маршрутов электричек.

"Практика показывает, что люди с удовольствием ездят на "Ласточке". Мы должны выстроить вместе со СвЖД работу так, чтобы год от года электропоездами продвигаться на север. В этом году идем до Качканара, на запад до Красноуфимска", — говорил ранее глава региона.

Сейчас идет работа по расширению сети пригородных маршрутов.

Пригородные электропоезда "Ласточка" курсируют между Екатеринбургом и Красноуфимском дважды в день. Отправление из Екатеринбурга в 10:41 и 19:32, из Красноуфимска в 06:50 и 14:16. Время в пути в среднем занимает 3 часа 20 минут. Остановки предусмотрены на станциях: ВИЗ, Ревда, Дружинино, Бисертский завод, остановочный пункт "1501 километр" (село Кленовское), Ключевая, остановочный пункт "1478 км" (село Афанасьевское), Уфимка.

Напомним, с 1 февраля 2023 года скорые пригородные поезда "Ласточка" делают минутные остановки на станциях Кленовский, Ключевая и Афанасьевский.