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Общество
18 апреля 2023, 09:56

Самолеты Аэрофлота из Екатеринбурга в Анталью будут летать каждый день

Аэропорт Кольцово

Boeing 737-800 будут ежедневно летать по маршруту Екатеринбург — Анталья. Фото: Галина Соловьева

Авиакомпания Аэрофлот с 27 апреля запускает ежедневные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта Кольцово в разделе "Сезонное расписание".

Рейсы в Анталью — это третье международное направление полетов из Екатеринбурга в летнюю навигацию. Первые два были в Стамбул и Ереван.

Напомним, ранее Аэрофлот запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа.

Областная газета Свердловской области

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