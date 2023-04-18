Самолеты Аэрофлота из Екатеринбурга в Анталью будут летать каждый день

Boeing 737-800 будут ежедневно летать по маршруту Екатеринбург — Анталья. Фото: Галина Соловьева

Авиакомпания Аэрофлот с 27 апреля запускает ежедневные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800, сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово.

Расписание рейсов можно уточнить на сайте аэропорта Кольцово в разделе "Сезонное расписание".

Рейсы в Анталью — это третье международное направление полетов из Екатеринбурга в летнюю навигацию. Первые два были в Стамбул и Ереван.

Напомним, ранее Аэрофлот запустил прямые рейсы из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа.