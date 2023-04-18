Свердловские депутаты одобрили учреждение знака отличия "Трудовая доблесть Урала"

Новая награда будет вручаться тем, у кого более 20 лет рабочего стажа. Фото: Павел Ворожцов

Закон об учреждении в Свердловской области знака отличия "Трудовая доблесть Урала", инициированный губернатором Евгением Куйвашевым, принят 18 апреля сразу в трех чтениях на заседании областного парламента, сообщает департамент информационной политики региона.

"Законодательная инициатива учредить знак отличия принадлежит губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву. Его принятие позволит повысить престиж профессий рабочих, подчеркнет социальную значимость их труда для государства и общества", — отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Согласно закону, всецело поддержанному депутатами Заксобрания, новая награда будет присуждаться представителям рабочих профессий. Знак в виде восьмиконечной звезды с прямоугольными лучами будет изготавливаться из желтого металла. По центру лицевой стороны подвески помещено рельефное изображение малого герба Свердловской области. На обратной стороне подвески написано "Трудовая доблесть Урала".

"Работа над текстом законопроекта, инициированного губернатором, была непростой. Необходимо было выработать единый подход и правильное использование терминов технико-юридического характера. Описание нагрудного знака и удостоверения требовали особого внимания и точности. При подготовке мы учли аналогичную практику других регионов", — рассказал председатель комитета Законодательного собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Зубарев.

По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, Средний Урал по праву считается индустриальным центром всей страны, поэтому появление такого знака отличия закономерно. В промышленном секторе региона, который включает более 12 тысяч предприятий, трудятся более 412 тысяч человек.

Новой региональной наградой могут быть отмечены свердловчане, имеющие не менее 20 лет стажа по рабочим профессиям, а также являющиеся победителями всероссийского или регионального конкурса профмастерства. Кроме того, претендент должен иметь одну или несколько из следующих наград: государственную награду Российской Федерации, поощрение Президента РФ, поощрение Правительства РФ, награду федерального органа исполнительной власти, награду Свердловской области, почетное звание Свердловской области, награду высшего органа госвласти Свердловской области, знак отличия государственной корпорации.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся жителям Среднего Урала государственные награды, награды Президента России и награды региона.