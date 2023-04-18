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Общество
18 апреля 2023, 15:12

Акцию "Бессмертный полк" проведут в новых форматах

"Бессмертный полк"

Традиционное шествие "Бессмертного полка" отменяется в целях безопасности. Фото: Павел Ворожцов

В этом году организаторы акции "Бессмертный полк" отменили традиционное шествие. Мероприятие проведут в других форматах в целях безопасности, сообщается на официальном сайте акции.

"Каждый может выбрать удобный для себя формат "Бессмертного полка" и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались", — рассказала сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В частности, жителям предлагают разместить портреты ветеранов с описанием их подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей. Подключиться к такому формату могут службы общественного транспорта, грузовых перевозок, такси, пожарной охраны, скорой помощи и других организаций.

Журналисты, волонтеры, сотрудники правопорядка, работающие 9 мая, могут прикрепить к одежде бейджи с фото своих родных-героев. Поместить снимок на одежду могут все желающие граждане.  

Организаторы акции призывают жителей делиться историями о ветеранах в социальных сетях, помечая их хештегом #нашБессмертныйполк. Можно распечатывать футболки с изображением героев, а также украшать окна домов портретами ветеранов. Организациям, предприятия и учреждениям предлагается на своих объектах разместить "Стены Памяти" с портретами героев.

Кроме того, в этом году будет работать онлайн-проект "Бессмертного полка". В День Победы на экраны и медиафасады по всей стране будет транслироваться фотоподборка ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, в 2022 году традиционное шествие "Бессмертного полка" в Екатеринбурге собрало больше 150 тысяч человек. 

Областная газета Свердловской области

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