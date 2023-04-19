Почти 4,5 тысячи свердловских детей поедут отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья"

Почти 4,5 тысячи свердловских детей будут отдыхать в санатории "Жемчужина России". Фото: Полина Зиновьева

4 441 свердловский ребенок сможет отдохнуть предстоящим летом в санатории Анапы "Жемчужина России". На море детей отправят на "Поезде здоровья".

"Мы обратились к губернатору, он поддержал нас. Из областного бюджета было выделено 350 млн рублей. Три состава будут вывозить детей. СвЖД подошла ответственно к делу, три вагона-ресторана отремонтированы, для комфортной поездки детей подготовлены 13 специальных вагонов", — рассказала на пресс-конференции председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Проект "Поезд здоровья", поддержанный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, реализуется в регионе с 2010 года. В этом году на море в приоритетном порядке отправят детей участников спецоперации.

"Есть безусловный приоритет, это касается детей военнослужащих, добровольцев и всех тех, кто находится в зоне специальной военной операции. Это те дети, которых мы в приоритетном порядке будем размещать в "поездах здоровья" и загородных лагерях. Также приоритет отдается детям-сиротам", — добавил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Всего в летних оздоровительных лагерях Среднего Урала смогут отдохнуть 448 тысяч детей, для приема подготовлены 1 297 загородных учреждений. Также будут открыты лагеря дневного пребывания и лагеря труда и отдыха. В обеспечении отдыха детей задействуют 18 тысяч педагогов и более 300 врачей. В общей сложности в 2023 году 86% свердловских школьников будут охвачены летними видами оздоровления и занятости.

Напомним, в 2022 году в рамках реализации проекта "Поезд здоровья" на отдых было направлено более двух тысяч свердловских детей, в этом году побывать на море смогут вдвое больше маленьких уральцев.