Министр энергетики России отметил Свердловскую область среди лидеров по оказанию мер поддержки населению при газификации

Из регионального бюджета оказывается дополнительная помощь при подключении газа порядка 20 категориям граждан. Фото: kremlin.ru

Александр Новак назвал Свердловскую область среди регионов-лидеров по предоставлению мер социальной поддержки при газификации частных домов. Совещание с членами Правительства РФ по этому вопросу провел накануне Президент России Владимир Путин, сообщает департамент информационной политики региона.

"Отдельные регионы помогают дополнительно еще порядка 20 категориям граждан из своих региональных бюджетов. Это такие категории, как пенсионеры, инвалиды по здоровью, ветераны труда, труженики тыла, ликвидаторы аварий на атомных электростанциях, узники концлагерей, семьи с детьми-инвалидами и другие, даже отраслевым специалистам. Здесь регионами-лидерами по оказанию мер поддержки являются Ленинградская область, Владимирская, Челябинская, Тюменская, Свердловская, Сахалинская области, а также республики Саха (Якутия) и Алтай", — сказал Александр Новак.

Напомним, расширенный пакет мер социальной поддержки при газификации в регионе введен по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Так, уральцы могут получить поддержку при подключении частных домов к газу в размере от 100 до 250 тысяч рублей. Причем это уже второе повышение размера компенсации с начала 2023 года.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил поправки в региональные законы, которые расширяют перечень льготников по газификации и дополняют перечень газового оборудования, стоимость которого можно частично компенсировать. В число получателей соцподдержки на газификацию вошли многодетные семьи, проживающие в селах и поселках городского типа бюджетники, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, члены их семей.

Что касается оборудования, то в перечень теперь входит установка внутренней системы отопления и оборудование внутренней системы отопления газифицируемого жилого дома.

Добавим, что к настоящему моменту дома более 25 тысяч свердловчан уже газифицированы. Из них в прошлом году 2151 человек воспользовались механизмом частичной компенсации затрат.

Ранее стало известно, что Евгений Куйвашев направил 79 млн рублей на строительство газопровода в селе Аракаево.