Евгений Куйвашев направил 79 млн рублей на строительство газопровода в селе Аракаево

Внутри Аракаево начнется строительство распределительных газовых сетей. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение выделить 79,2 миллиона рублей на строительство распределительных газовых сетей в селе Аракаево Нижнесергинского района. В поселке будет построено более 10 километров газопровода, к газу подключатся 254 дома, в которых живет 600 жителей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В прошлом году Евгений Куйвашев распорядился досрочно выделить деньги на строительство межпоселкового газопровода: деревня Шарама — село Аракаево — поселок Михайловский завод. Сейчас глава региона принял решение выделить средства на строительство распределительных газовых сетей уже внутри Аракаево. Строительство начнется летом этого года, а завершится в 2024 году", — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

В постановление правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета муниципалитетам были внесены изменения. Согласно им, в 2023 году Нижнесергинский район получит 53 миллиона рублей, в 2024 году — 26 миллионов рублей.

По словам Николая Смирнова, досрочное строительство газопровода ускорит процесс подачи заявок жителями села Аракаево на участие в программе социальной газификации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Евгений Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

В Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование. Подать заявки на газификацию можно через портал Госуслуги, на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте, в офисе газораспределительной организации.

Напомним, ранее жители Среднего Урала подали 66 тысяч заявок на газификацию.

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