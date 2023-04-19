Темы дня

Общество
19 апреля 2023, 17:41

Евгений Куйвашев направил 79 млн рублей на строительство газопровода в селе Аракаево

Газовая колонка

Внутри Аракаево начнется строительство распределительных газовых сетей. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение выделить 79,2 миллиона рублей на строительство распределительных газовых сетей в селе Аракаево Нижнесергинского района. В поселке будет построено более 10 километров газопровода, к газу подключатся 254 дома, в которых живет 600 жителей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В прошлом году Евгений Куйвашев распорядился досрочно выделить деньги на строительство межпоселкового газопровода: деревня Шарама — село Аракаево — поселок Михайловский завод. Сейчас глава региона принял решение выделить средства на строительство распределительных газовых сетей уже внутри Аракаево. Строительство начнется летом этого года, а завершится в 2024 году", — рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.

В постановление правительства Свердловской области о распределении субсидий из областного бюджета муниципалитетам были внесены изменения. Согласно им, в 2023 году Нижнесергинский район получит 53 миллиона рублей, в 2024 году — 26 миллионов рублей.

По словам Николая Смирнова, досрочное строительство газопровода ускорит процесс подачи заявок жителями села Аракаево на участие в программе социальной газификации, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Евгений Куйвашев ранее отмечал, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу на Среднем Урале будут иметь 90% жилых домов.

В Свердловской области по инициативе Евгения Куйвашева утвержден расширенный список льготников, которым компенсируются затраты в размере до 250 тысяч рублей на прокладку газопровода по участку и газовое оборудование. Подать заявки на газификацию можно через портал Госуслуги, на портале единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте, в офисе газораспределительной организации.

Напомним, ранее жители Среднего Урала подали 66 тысяч заявок на газификацию.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.04.2023, 17:41 / Общество
Евгений Куйвашев направил 79 млн рублей на строительство газопровода в селе Аракаево
19.04.2023, 16:44 / Общество
В Екатеринбурге по улице 8 Марта три дня не будут ходить трамваи
19.04.2023, 16:32 / Общество
Почти 4,5 тысячи свердловских детей поедут отдыхать в Анапу на "Поезде здоровья"
19.04.2023, 16:10 / Общество
Проект "Тружусь и горжусь" телекомпании "4 канал" поможет свердловским школьникам выбрать профессию
19.04.2023, 15:43 / Общество
Евгений Куйвашев призвал глав муниципалитетов усилить соблюдение противопожарного режима