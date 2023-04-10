Жители Среднего Урала подали 66 тысяч заявок на газификацию

В Свердловской области действует расширенный список льготников, кто может рассчитывать на компенсацию при проведении газа. Фото: Алексей Кунилов

В рамках президентской программы социальной газификации на подключение к голубому топливу 66 тысяч заявок подали жители Свердловской области. Из них 47 тысяч уже приняты в работу, сообщает департамент информационной политики региона.

В рамках программы социальной газификации, которая была объявлена Президентом РФ, газопровод к границе участка частного дома подводится бесплатно. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что на Среднем Урале к 2030 году доступ к природному газу будут иметь 90% домовладений.

"В Свердловской области реализуется план подключения жилых домов к газовой инфраструктуре. Согласно этому плану, до конца 2023 года будет создана техническая возможность для подключения 70 тысяч домов. Резерв будет создан очень большой, поэтому уральцам необходимо активнее подавать заявки на подключение", — рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подать заявку жители могут через порталы Госуслуг, единого оператора газификации, в личном кабинете заявителя на сайте или в офисе газораспределительной организации.

На Среднем Урале некоторые категории граждан могут рассчитывать на получение льгот. По решению губернатора Евгения Куйвашева в декабре 2022 года увеличен размер субсидии с 70 до 100 тысяч рублей на подключение к газу. В определенных случаях сумма компенсации может достигать 250 тысяч рублей.

На поддержку могут рассчитывать работники бюджетной сферы в сельской местности. Затраты в 250 тысяч рублей возмещаются семьям, где доход на одного человека не превышает одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если на одного члена семьи доход составляет два МРОТ, то размер компенсации составит 170 тысяч рублей.

Также в Свердловской области расширен список оборудования, за покупку которого жители могут получить компенсационную выплату или субсидию на его приобретение. Речь идет о газовом котле, плите, газовом счетчике, электромагнитном клапане с датчиком загазованности, сигнализаторе загазованности, отопительных трубах и приборах.

Согласно законам Свердловской области, субсидии на газификацию предоставляются: малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;

мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет (вдовам и вдовцам льготников в случае смерти гражданина);

гражданам, имеющим досрочную страховую пенсию по старости или инвалидности, или социальную пенсию по инвалидности;

работникам муниципальных и государственных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах (работникам бюджетной сферы);

инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий. В случае смерти гражданина, имеющего право на льготу, право переходит вдове (вдовцу);

членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;

многодетным семьям. Также многодетные семьи могут использовать средства областного материнского капитала. Субсидия выделяется: на компенсацию до 90% затрат на подключение дома к газопроводу. Собственник самостоятельно оплачивает работы в полном объеме и приносит в территориальные органы социальной политики документы, подтверждающие расходы. После чего субсидия перечисляется заявителю;

на освобождение до 90% от затрат на подключение жилого дома к газовым сетям. Собственник предоставляет договор на выполнение работ, и органы социальной политики перечисляют денежные средства на счет подрядчиков. Размер субсидии определяется в зависимости от совокупного семейного дохода: 250 тысяч получают семьи, где совокупный доход не превышает один МРОТ;

175 тысяч получают семьи, где совокупный доход составляет от одного до двух МРОТ;

100 тысяч получают семьи, совокупный доход превышает два МРОТ.

Напомним, Нижний Тагил получит 200 млн рублей для перевода частных домов с печного отопления на газовое.