За продажу несуществующих квартир житель Екатеринбурга приговорен к 7,5 годам лишения свободы

Владимир Воробьев заключал сделки, оформляя договоры процентного займа. Фото: Павел Ворожцов

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал застройщика Владимира Воробьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Сумма ущерба от продажи им несуществующих квартир составила свыше 46,8 млн рублей.

С марта 2012 года по ноябрь 2014 года Владимир Воробьев вводил в заблуждение людей, продавая им квартиры в строящемся доме в квартале улиц Стачек — Фрезеровщиков — Старых Большевиков — Войкова. Он заключал сделки, оформляя договоры процентного займа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Многоэтажный дом не был построен. Владимир Воробьев не вернул деньги потерпевшим. На суде свою вину не признал. При этом в 2017 году суд уже привлекал его к уголовной ответственности за аналогичные преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев.

По совокупности преступлений суд назначил Владимиру Воробьеву наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, наказание в 6 лет лишения свободы в колонии общего режима запросил в суде гособвинитель для жительницы Екатеринбурга, которая пыталась продать своего несовершеннолетнего сына.