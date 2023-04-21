Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении фестиваля "Стенограффия"

Фестиваль стартует 1 мая и продлится до 30 сентября 2023 года. Фото: Павел Ворожцов

Подписано постановление о проведении традиционного фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Мероприятие стартует в Екатеринбурге 1 мая и будет проходить на протяжении пяти месяцев.

В этом году талантливые художники будут создавать оригинальные арт-объекты уже в 14-й раз, сообщает пресс-служба администрации города. По словам Алексея Орлова, фестиваль стал визитной карточкой столицы Урала и примером взаимодействия творческого сообщества и властей.

"Фестиваль уличного искусства нравится людям, и сюда [в Екатеринбург] охотно едут участники. Мы, в свою очередь, активно его поддерживаем, ведь через искусство можно очень неплохо продвигать наш город", — цитирует главу Екатеринбурга пресс-служба.

Добавим, что оригинальные арт-объекты станут подарком городу и его жителям к 300-летию столицы Урала.

"Стенограффия" — это крупнейший фестиваль уличного искусства в России, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Мероприятие направлено на развитие уличного искусства, а также на улучшение внешнего облика столицы Урала. За годы существования фестиваля создано более 600 работ, участие в проектах "Стенограффии" приняли 360 художников, 740 волонтеров.

Ранее "Областная газета" писала, что команда фестиваля "Стенограффия" ищет поверхности для арт-объектов в Екатеринбурге.