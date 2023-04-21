Ветеранам Великой Отечественной войны будут доступны бесплатные перелеты

Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно. Фото: Павел Ворожцов

В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Аэрофлот проводит традиционную акцию. Ветераны смогут совершить бесплатный перелет в период со 2 по 11 мая 2023 года. Участники акции также получат сертификат на второй бесплатный авиабилет в течение года.

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ), бывшие несовершеннолетние узники фашизма, проживающие на территории России, в странах СНГ, Балтии и Грузии или являющиеся гражданами этих государств, смогут бесплатно перелететь экономклассом. Об этом сообщает пресс-служба Аэрофлота.

Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена Славы, которые являются ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, получат возможность за счет авиакомпании оформить перелет в классах комфорт или бизнес.

Аэрофлот отменяет для ветеранов оплату не только тарифов, но и всех такс и сборов.

Вместе с участником акции в полет бесплатно может отправиться один сопровождающий. При наличии свободных мест по итогам регистрации на рейс в аэропорту Аэрофлот предложит повышение в классе обслуживания на борту воздушного судна.

Ветераны ВОВ могут воспользоваться не только рейсами Аэрофлота, но также авиакомпаний "Россия" и "Аврора", которые выполняются под кодом ПАО "Аэрофлот" (SU) по всей действующей сети внутрироссийских маршрутов и в пункты СНГ.

Оформить льготный билет можно с 21 апреля по 11 мая 2023 года включительно. Срок действия авиабилета, оформленного в соответствии с условиями проведения акции, — один месяц.

Напомним, ранее в Екатеринбурге утверждена программа празднования Дня Победы.