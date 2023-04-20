В Екатеринбурге утверждена программа празднования Дня Победы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении официальных культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посвящены празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Памятные мероприятия начнутся 23 апреля с вахты волонтеров патриотических объединений "Пост № 1", которая продлится до 9 мая.
С 26 апреля по 2 мая на акватории Городского пруда пройдет парусная регата — чемпионат города Екатеринбурга "Кубок Уральских озер".
30 апреля на площади 1905 года состоится 85-я традиционная эстафета "Весна Победы", а у Дворца игровых видов спорта — легкоатлетический забег "Майская гроза".
В преддверии Дня Победы пройдут торжественные шествия и возложение цветов к священным для уральцев памятникам: воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, "Седой Урал", памятнику Георгию Жукову и памятнику Николаю Кузнецову.
3 мая в киноконцертном театре "Космос" состоится XXIII фестиваль ветеранских хоровых коллективов "Ликуй и пой, земля уральская".
9 мая торжественные мероприятия начнутся в 08:00 на Широкореченском мемориале ритуалом "Память".
Парад войск Екатеринбургского гарнизона пройдет в 10:00 на площади 1905 года.
В 11:00 там же в рамках городской молодежной поисковой акции "Вспомним всех поименно" откроется передвижная выставка "Живем в поиске".
В 11:30 на улице Пушкина откроется выставка ретроавтомобилей.
С 14:00 до 22:00 в кинотеатре под открытым небом на площади 1905 года состоятся лекции о жизни Свердловска в период Великой Отечественной войны.
Концертные программы пройдут в Историческом сквере, в парке имени В. В. Маяковского, на бульваре Экспо и других площадках города.
Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Екатеринбурга.
В 22:30 над акваторией Городского пруда начнется салют и праздничный фейерверк, который продлится 30 минут.
Напомним, ранее власти Екатеринбурга рассказали о мероприятиях ко Дню Победы.
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