В "Диктанте Победы" будут вопросы о Нюрнбергском процессе, победе Красной армии в Сталинградской и Курской битвах. Фото: Полина Зиновьева

В этом году Международная акция "Диктант Победы" пройдет 27 апреля на более чем 22 тысячах площадок по всей России и в 40 странах мира. Цель проекта — привлечь интерес к событиям Великой Отечественной войны и дать людям возможность проверить свои знания.

Участникам диктанта надо будет ответить на 25 вопросов. 20 из них будут посвящены общей военно-исторической тематике, 5 — региональной. Об этом говорится в анонсе на сайте акции.

По данным организаторов, в этом году в "Диктант Победы" войдут вопросы, касающиеся Нюрнбергского процесса, победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождения Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыва блокады Ленинграда.

Написанный без ошибок "Диктант Победы" дает абитуриентам дополнительные преференции при поступлении в вузы.

Принять участие в "Диктанте Победы" можно очно на любой из региональных площадок. Их список опубликован на сайте проекта. Также предусмотрено участие в онлайн-формате на портале мероприятия 27 апреля в 14:00. При обязательной регистрации необходимо будет указать имя, фамилию, регион и город проживания, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. Возрастных ограничений нет.

Отметим, что в Екатеринбурге в "Диктанте Победы" примут участие более 100 площадок.

Напомним, ранее школьники Нижнего Тагила по "Пушкинской карте" посмотрели фильм о Нюрнбергском процессе.