Школьники Нижнего Тагила по "Пушкинской карте" посмотрели фильм о Нюрнбергском процессе

Просмотр исторических кинокартин включен в перечень внеклассной работы с детьми. Фото: кадр из фильма "Нюрнберг"

Более 100 уральских школьников в преддверии Дня Победы побывали на специальном показе российского художественного фильма режиссера Николая Лебедева "Нюрнберг". По словам начальника управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяны Удинцевой, просмотр исторических кинокартин включен в перечень внеклассной работы с детьми. Такие фильмы способствуют патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти и формированию истинных ценностей.

"Ребята с большим интересом откликнулись на идею о совместном походе в кино на фильм, повествующий о событиях, связанных с главной трагедией ХХ века", — приводит слова Татьяны Удинцевой департамент информационной политики Свердловской области.

Сюжет фильма основан на исторических событиях, которые происходили в Нюрнберге, где в 1945 году начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут Процессом века, съезжаются люди со всего мира. Это журналисты, адвокаты, переводчики, свидетели и участники процесса. Среди них — главный герой фильма Игорь Волгин, переводчик в составе советской делегации.

Проект "Пушкинская карта" запущен по распоряжению президента России Владимира Путина в 2021 году. Его участники — молодые люди от 14 до 22 лет. Средства карты можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры.

Напомним, в Екатеринбурге по "Пушкинской карте" можно посетить выставку мастеров Парижской школы ХХ века.

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