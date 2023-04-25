Проекты штаба "Волонтеры-медики" Уральского медуниверситета получили гранты всероссийского конкурса

Четыре социальных проекта студентов УГМУ победили во всероссийском конкурсе. Фото: пресс-служба Уральского государственного медицинского университета

Студенты Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) выиграли гранты на Всероссийском конкурсе социальных проектов "Инносоциум". Всего из 264 российских вузов было подано более 800 заявок.

По информации пресс-службы УГМУ, финансирование из федерального и регионального бюджетов в размере двух миллионов рублей получат четыре проекта волонтеров-медиков: "Будь активным — будь здоровым", "Профилактика и практика", "Ресурс здоровья — спорт" и "Успей помочь". На эти средства волонтеры будут проходить специальное обучение и купят инвентарь.

"Я горжусь студентами УГМУ, которые вовлечены в добровольчество. Они вносят значимый вклад в сохранение человеческого капитала. Именно благодаря участию в подобных акциях формируются такие качества, как доброта, забота и отзывчивость", — отметила ректор Уральского медицинского университета Ольга Ковтун.

С проектом "Будь активным — будь здоровым" студенты Уральского медицинского университета Кристина Бардасова, Елена Дериглазова и Елизавета Белова победили в номинации "Активное долголетие", партнером которой выступил Совет Федерации РФ.

Проект призван формировать у старшего поколения привычку регулярно заниматься спортом и следовать здоровому образу жизни. Данная инициатива уже реализуется в Екатеринбурге. В общественных зарядках, которые проводит в екатеринбургском парке "Березовая Роща" дипломированный тренер, уже приняли участие более 100 пожилых жителей. Это 30-40 минутные тренировки под энергичную музыку: скандинавская ходьба, гантели, работа с дыханием.

До конца года планируется привлечь к проекту более 2 000 человек. Регулярная физическая активность поможет им избежать преждевременного старения и развития сердечно-сосудистых, дыхательных и других заболеваний.

Ранее студенты-медики Екатеринбурга приняли участие в "Эстафете поколений".