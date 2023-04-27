Губернатор Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков находятся в пострадавшем от пожара поселке Сосьва

Евгений Куйвашев обсудил с погорельцами из Сосьвы вопросы оказания помощи. Фото: скриншот видео департамента информационной политики Свердловской области

Сейчас Глава МЧС России Александр Куренков совместно с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым осматривают территорию поселка Сосьва после пожара. Чиновники встретились с местными жителями. До этого они совершили облет всей местности, пострадавшей от огня в Свердловской области.

По информации департамента информационной политики региона, министр и губернатор планируют провести координационные совещания по вопросу ликвидации последствий пожаров, встретятся с представителями муниципальных властей. Известно, что в Сосьве без жилья остались более 600 человек.

Евгений Куйвашев уже обсудил с погорельцами вопросы оказания помощи.

"Сто процентов — всем поможем. Сейчас самое главное — решить вопрос с детьми. На лето будем отправлять всех школьников по путевкам в загородные лагеря. Мам с маленькими детьми также устроим в различные учреждения", — заверил на встрече губернатор Евгений Куйвашев.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев дал поручения по расселению погорельцев, оказанию им всей необходимой поддержки: от решения вопросов с матпомощью до восстановления документов и банковских карт. А также — по оперативному восстановлению пострадавшей инфраструктуры поселка.

Добавим, что для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии.