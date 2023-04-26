Для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии

Пострадавшие жители Сосьвы могут обратиться за помощью и консультациями на горячие линии. Фото: Галина Соловьева

Телефоны горячих линий заработали для жителей поселка Сосьва, которые потеряли в пожаре имущество и дома. В местном Доме культуры развернут штаб помощи, где люди могут оставить заявки на восстановление документов, банковских карт и получить консультации по другим вопросам, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков поставил задачу обеспечить пострадавших всем необходимым. Он и члены регионального правительства сейчас работают в Сосьве по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Главе региона регулярно докладывают о ситуации.

Жители Сосьвы могут обратиться за помощью и консультацией по номерам: (343) 859-81-12 — Сафонова Нина Валерьевна, заместитель начальника отдела ЕДДС МКУ УГЗ и ХО СГО;

+7 902 267-88-83 — Колесниченко Юрий Григорьевич, заведующий организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа.

"Сейчас в поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно по уцелевшим домам. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решение тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время — прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

По словам Алексея Шмыкова, в первую очередь по закону погорельцам выплачивается по 10 тысяч рублей. После ведется расчет выплаты, которая перечисляется в связи с утратой имущества. Ее сумма на одну семью достигает 300 тысяч рублей.

Сейчас решается жилищный вопрос. Часть жителей решили уехать, другие — остаться и восстановить дома. Вся собранная информация будет проанализирована для выработки дальнейших решений и шагов.

Также Алексей Шмыков отметил, что на месте пожара в Сосьве мгновенно были развернуты силы и средства МЧС. Группировка прибыла в удаленный район ЧС оперативно.

Сейчас в Сосьве достаточно сил и средств для ликвидации пожара.

"Всего в группировке МЧС задействовано 142 человека личного состава и 30 единиц техники. На данный момент у нас локализация по жилым зданиям. Вчера по территории Сосьвинского городского округа было штормовое предупреждение по ветру, порывы ветра достигали 20 м/с. Это одна из причин сложностей, возникших при тушении этого пожара", — сказал начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

Надзорным ведомством проводятся все необходимые проверки, сообщил и.о. прокурора Свердловской области Павел Родченков.

Напомним, свердловская полиция активно помогает пострадавшим жителям Сосьвы в восстановлении документов.

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