Губернатор ввел режим повышенной готовности в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на территории субъекта в связи с пожарами в населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики региона.
Режим начинает действовать с 26 апреля для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Подведомственные учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования должны быть готовы на случай их привлечения к тушению лесных пожаров. Обеспечить готовность служб поручено министерству общественной безопасности Свердловской области.
Региональному главку МЧС рекомендовано держать наготове подразделения федеральной противопожарной службы.
Напомним, в Свердловской области запустили сбор гуманитарной помощи для погорельцев из поселков, пострадавших накануне от пожаров.
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