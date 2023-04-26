Губернатор ввел режим повышенной готовности в Свердловской области

Режим повышенной готовности начинает действовать в регионе с 26 апреля. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности на территории субъекта в связи с пожарами в населенных пунктах, сообщает департамент информационной политики региона.

Режим начинает действовать с 26 апреля для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подведомственные учреждения пожарной охраны и аварийно-спасательные формирования должны быть готовы на случай их привлечения к тушению лесных пожаров. Обеспечить готовность служб поручено министерству общественной безопасности Свердловской области.

Региональному главку МЧС рекомендовано держать наготове подразделения федеральной противопожарной службы.

Напомним, в Свердловской области запустили сбор гуманитарной помощи для погорельцев из поселков, пострадавших накануне от пожаров.

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