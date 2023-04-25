Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в Сосьве

В Сосьве на тушении пожара задействована авиация и наземная группировка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперативно провести заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (КЧС) в поселке Сосьва. Там сейчас ведется работа по ликвидации крупного пожара, сообщает департамент информационной политики региона.

Сегодня на Среднем Урале пожары случились сразу в нескольких населенных пунктах. В Сосьве от огня пострадали жилые дома. К тушению пожара привлечен вертолет МИ-8.

По поручению Евгения Куйвашева в Сосьву направлены заместитель главы региона Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. На месте ЧП они координируют работу, также им поручено оказать всю необходимую помощь в ликвидации пожара и его последствий, уделить особое внимание расселению погорельцев.

Аналогичные поручения губернатор дал и в связи с другими возгораниями в регионе. Также Евгений Куйвашев поставил задачу по мобилизации всех служб, которые находятся в ведении областного минздрава.

В регионе будет решаться вопрос о материальной поддержке всех жителей, чье имущество пострадало от пожара.

Решением муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в Сосьве введен режим чрезвычайной ситуации. Огнем повреждены порядка 50 строений различного назначения. В готовность приведен пункт временного размещения населения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Тушение пожара в Сосьве продолжается, авиация МЧС РФ осуществила сброс 36 тонн воды. В борьбе с огнем задействована наземная группировка из 60 человек и 14 единиц спецтехники.

Напомним, в ликвидации пожаров на Среднем Урале задействованы 323 человека и более 60 единиц техники.

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