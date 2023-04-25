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25 апреля 2023, 20:51

В ликвидации пожаров на Среднем Урале задействованы 323 человека и более 60 единиц техники

Тушение пожара

На Среднем Урале продолжается борьба с пожарами. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сегодня в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров. Пламя охватило производственные здания и жилые постройки в поселках Таежный, Сосьва, Прогресс, Байкалово, в городе Серове.

В ликвидации возгораний задействованы специалисты всех профильных ведомств региона. Привлечены:

  • 195 человек и 59 единиц техники МЧС, в том числе вертолет, он курсирует между населенными пунктами;
  • 20 человек и 7 единиц техники Авиалесоохраны;
  • добровольческие пожарные дружины;
  • пожарный поезд Свердловской железной дороги.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

К местам пожаров выехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев и его заместитель Валерий Казаков, сообщает департамент информационной политики региона. 

  • По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в 19:08 в поселке Прогресс огнеборцы локализовали пожар на пилораме. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров.
  • В остальных населенных пунктах борьба с пожарами продолжается.
  • В поселке Сосьва, куда был ранее направлен вертолет МИ-8 и усилена группировка огнеборцев, эвакуировали 240 осужденных лечебно-исправительного учреждения № 23 (ЛИУ-23), пострадавших среди них нет. Региональным Управлением Роспотребнадзора проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в поселках Висим и Сосьва. 
  • По предварительным данным, в общей сложности на Среднем Урале огнем повреждено больше 30 частных домов.
  • Правительством Свердловской области вместе с представителями районных администраций прорабатывается вопрос об оказании погорельцам материальной помощи, выстроена работа по оказанию помощи и предоставлению людям временного жилья в случае необходимости.
  • Прокуратура в ряде муниципалитетов проводит проверку в связи с пожарами.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков обратился к свердловчанам в связи с пожарами в регионе.

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Областная газета Свердловской области

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