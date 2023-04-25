В ликвидации пожаров на Среднем Урале задействованы 323 человека и более 60 единиц техники

Сегодня в Свердловской области произошло несколько крупных пожаров. Пламя охватило производственные здания и жилые постройки в поселках Таежный, Сосьва, Прогресс, Байкалово, в городе Серове.
В ликвидации возгораний задействованы специалисты всех профильных ведомств региона. Привлечены:
- 195 человек и 59 единиц техники МЧС, в том числе вертолет, он курсирует между населенными пунктами;
- 20 человек и 7 единиц техники Авиалесоохраны;
- добровольческие пожарные дружины;
- пожарный поезд Свердловской железной дороги.
К местам пожаров выехали министр общественной безопасности Александр Кудрявцев, начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев и его заместитель Валерий Казаков, сообщает департамент информационной политики региона.
- По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, в 19:08 в поселке Прогресс огнеборцы локализовали пожар на пилораме. Площадь возгорания составила 4 тысячи квадратных метров.
- В остальных населенных пунктах борьба с пожарами продолжается.
- В поселке Сосьва, куда был ранее направлен вертолет МИ-8 и усилена группировка огнеборцев, эвакуировали 240 осужденных лечебно-исправительного учреждения № 23 (ЛИУ-23), пострадавших среди них нет. Региональным Управлением Роспотребнадзора проводятся исследования качества атмосферного воздуха в зоне жилой застройки в поселках Висим и Сосьва.
- По предварительным данным, в общей сложности на Среднем Урале огнем повреждено больше 30 частных домов.
- Правительством Свердловской области вместе с представителями районных администраций прорабатывается вопрос об оказании погорельцам материальной помощи, выстроена работа по оказанию помощи и предоставлению людям временного жилья в случае необходимости.
- Прокуратура в ряде муниципалитетов проводит проверку в связи с пожарами.
По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 и 27 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность.
Напомним, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков обратился к свердловчанам в связи с пожарами в регионе.
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