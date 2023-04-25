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Общество
25 апреля 2023, 16:59

В поселке Таежный Алапаевского района огнеборцы ликвидируют крупный пожар

Пожар

В Таежном горит 21 дом, 16 из них – жилые. Фото: Алексей Кунилов

Сообщение о пожаре в поселке Таежный Махневского муниципального образования поступило днем 25 апреля. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.   

По данным ведомства, огнем охвачен 21 дом, 16 из них — жилые. Эвакуированы 27 человек, в том числе 3 ребенка. Все они находятся в пункте временного размещения.  

Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации возгорания.

В тушении пожара участвуют более 30 человек и 10 единиц техники. В Таежный вылетел вертолет МИ-8 МЧС России с водосливным устройством.

Напомним, в Свердловской области из-за лесного пожара перекрыт участок дороги между Нижней Синячихой и Ирбитом.

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Областная газета Свердловской области

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