В Свердловской области из-за лесного пожара перекрыт участок дороги между Нижней Синячихой и Ирбитом

Задымление значительно снижает видимость на дороге. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Из-за лесного пожара и сильного задымления движение транспорта перекрыто на участке с 31 по 35 км между Нижней Синячихой и Ирбитом. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

"Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным", — говорится в сообщении ведомства.

На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС.

Объехать опасный участок можно по автодороге Коптелово — Костино — Невьянское.

Напомним, ранее Алексей Шмыков поручил оказать поддержку в ликвидации крупного пожара в поселке Прогресс.

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