В Свердловской области из-за лесного пожара перекрыт участок дороги между Нижней Синячихой и Ирбитом

Из-за лесного пожара и сильного задымления движение транспорта перекрыто на участке с 31 по 35 км между Нижней Синячихой и Ирбитом. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
"Сильное задымление значительно снижает видимость на дороге, проезд по этому участку стал небезопасным", — говорится в сообщении ведомства.
На подъездах к месту перекрытия дежурят экипажи ДПС.
Объехать опасный участок можно по автодороге Коптелово — Костино — Невьянское.
Напомним, ранее Алексей Шмыков поручил оказать поддержку в ликвидации крупного пожара в поселке Прогресс.
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