МЧС направило вертолет МИ-8 для тушения пожара в поселок Сосьва

В Свердловской области МЧС направило вертолет МИ-8 и группировку пожарных в поселок Сосьва, где загорелись отходы деревообрабатывающего производства, сообщили в региональном главке МЧС.
Пламя перекинулось на соседние строения. На борьбу с огнем привлечены 60 пожарных, задействовано 15 единиц техники. Пламенем повреждены 20 частных домов. К месту ЧП прибыл вертолет.
Распространению огня способствуют сильные порывы ветра и большое количество сухих растений и деревьев.
Видео: группа "Правозащитники Урала", группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ВКонтакте
Напомним, крупный пожар огнеборцы ликвидируют также в поселке Таежный Алапаевского района.
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