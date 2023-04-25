МЧС направило вертолет МИ-8 для тушения пожара в поселок Сосьва

Вертолет МИ-8 направлен для тушения пожара в поселок Сосьва. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области МЧС направило вертолет МИ-8 и группировку пожарных в поселок Сосьва, где загорелись отходы деревообрабатывающего производства, сообщили в региональном главке МЧС.

Пламя перекинулось на соседние строения. На борьбу с огнем привлечены 60 пожарных, задействовано 15 единиц техники. Пламенем повреждены 20 частных домов. К месту ЧП прибыл вертолет.

Распространению огня способствуют сильные порывы ветра и большое количество сухих растений и деревьев.

Видео: группа "Правозащитники Урала", группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети ВКонтакте

Напомним, крупный пожар огнеборцы ликвидируют также в поселке Таежный Алапаевского района.

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