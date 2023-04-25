Алексей Шмыков обратился к свердловчанам в связи с пожарами в регионе

Алексей Шмыков призвал свердловчан соблюдать меры предосторожности в пожароопасный период. Фото: Павел Ворожцов

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков обратился к жителям с просьбой о соблюдении мер предосторожности в пожароопасный период, передает департамент информационной политики региона.

По словам Алексея Шмыкова, неблагополучная обстановка складывается в поселках Таежный, Сосьва, Прогресс, Байкалово, в Серове. Во все населенные пункты направлены представители министерства общественной безопасности региона.

"Министр лично уехал в Сосьву, начальник главного управления МЧС по Свердловской области Виктор Теряев в Первоуральске, сейчас также отправляется в Сосьву. Задействован вертолет. На территории региона работают все силы областной группировки, федеральной группировки МЧС. Мы оперативно отрабатываем с главами территорий все вопросы. Нам сейчас очень важно помочь всем необходимым нашим людям, чье имущество пострадало в пожаре", — отметил Алексей Шмыков.

Он добавил, что чаще всего возгорания происходят по причине неосторожного обращения с огнем. Первый замгубернатора призвал свердловчан ограничить на своих участках любые действия, связанные с огнем. Сильный ветер способствует его быстрому распространению.

"Огонь переходит с одного строения на другое, и сегодня пострадал уже не один дом, в том числе многоквартирный. Обращаюсь ко всем жителям: в эти теплые предпраздничные и праздничные дни максимально соблюдайте меры противопожарной безопасности. От этого зависит безопасность жилья, здоровье и жизнь ваша и ваших соседей", — уточнил Алексей Шмыков.

Правительство Свердловской области совместно с главами муниципальных образований проработают вопросы, которые связаны с материальной поддержкой погорельцев.

Отметим, с 15 апреля в Свердловской области введен особый противопожарный режим.

Напомним, МЧС направило вертолет МИ-8 для тушения пожара в поселок Сосьва.

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