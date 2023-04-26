Свердловская полиция помогает в оформлении документов погорельцам Сосьвы

Полицейские ведут круглосуточное дежурство в Сосьве с целью пресечения возможного мародерства. Фото: Валерий Горелых

Сотрудники свердловской полиции переведены в режим повышенной оперативной готовности. Сейчас полицейские активно помогают в восстановлении документов пострадавшим от пожара жителям Сосьвы, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Силами полиции в Сосьве организовано круглосуточное патрулирование улиц. Задействовано 30 человек. Наряды полиции нацелены на пресечение возможных фактов мародерства, а также ориентированы на оказание оперативной помощи людям. Инспекторы ГИБДД привлечены для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной спецтехники.

"В эпицентре огненной стихии функционирует передвижной пункт территориального ОВД (штаб) на базе автомобиля ГАЗель, куда оставшиеся без крова граждане могут обращаться по любым вопросам, в том числе для получения информации о бесплатном оформлении уничтоженных огнем документов в максимально короткие сроки: водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) и паспортов РФ. Руководством ГУ МВД по Свердловской области принято решение о направлении в пострадавший район дополнительных сил и средств из близрасположенных отделов полиции Североуральска, Ивделя, Новой Ляли, Качканара и Краснотурьинска общей численностью более 200 человек", — отметил полковник Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, во Дворце культуры Сосьвы работает горячая линяя, получить консультацию можно по телефонам +7 902 264-06-35, +7 982 734-06-16. Координацию работы комплексных сил полиции на месте ЧС ведет начальник территориального ОВД полковник Олег Якимов. В помощь наземным группировкам привлечены три экипажа вертолета.

По данным начальника пресс-службы регионального главка МВД, по одной из версий пожар в Сосьве начался из-за тлевшего опила на территории лесоперерабатывающего предприятия.

"Резкий порыв ветра мог послужить причиной распространения огня на жилой сектор, учреждение ГУФСИН и рядом находящуюся железнодорожную станцию, где стояли вагоны с пиломатериалами. В район ЧП прибыли представители правительства региона и министерства общественной безопасности", — резюмировал Валерий Горелых.

Следственным отделом СКР возбуждены два уголовных дела: по факту возможной халатности со стороны должностных лиц, не принявших необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности населенного пункта в наступивший пожароопасный период, и по факту причинения смерти по неосторожности гражданину, тело которого было обнаружено в ходе тушения пожара в одном из сгоревших домов в Сосьве.

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев ввел режим повышенной готовности в Свердловской области.

Еще по теме: