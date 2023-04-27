Евгений Куйвашев поручил построить 60-квартирный дом для погорельцев из Сосьвы

Адресная помощь уже оказывается пострадавшим от пожара в поселке Сосьва. Фото: департамент информационной политики региона

Министр Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели координационное совещание по вопросу ликвидации последствий крупного пожара в Сосьве. На нем были определены меры по всесторонней помощи жителям поселка. До этого они осмотрели сгоревшую территорию в Сосьве, на месте пообщались с погорельцами.

"Наша задача — оперативно принять исчерпывающие меры для того, чтобы ликвидировать последствия пожара, восстановить системы жизнеобеспечения Сосьвы, помочь людям по всем аспектам — с жильем, документами, медицинским обеспечением, выплатить компенсации за утраченное имущество. Одним словом, необходимо как можно быстрее вернуть Сосьву к привычному режиму жизни", — подчеркнул губернатор.

Все пострадавшие от пожара уже получают временное жилье, одежду, лекарства, продукты питания.

Среди первоочередных задач Евгений Куйвашев обозначил восстановление жилого фонда в течение одного строительного сезона. Так, в самое ближайшее время в Сосьве начнется строительство 60-квартирного дома для погорельцев. Кроме того, в поселке развернется строительство индивидуальных модульных жилых домов. Для этого будет привлечен застройщик, имеющий опыт работы с технологиями модульного домостроения, чтобы обеспечить жильем людей как можно скорее.

Из резервного фонда правительства Свердловской области губернатор направит порядка 95 миллионов рублей на различные выплаты, положенные погорельцам.

Также по поручению Евгения Куйвашева минсоцполитики подготовит по каждому случаю индивидуальный "паспорт семьи". В документе будут прописаны члены каждой семьи и нанесенный им в ходе пожара ущерб. Представитель министерства, который будет работать на месте до окончательного решения всех вопросов, учтет конкретные потребностей людей.

Адресная помощь должна быть оказана всем семьям с детьми: школьники будут обеспечены бесплатными путевками в детские оздоровительные лагеря, всем детям будут созданы комфортные и безопасные условия пребывания, пока будут решаться вопросы строительства нового жилья. Волонтерский корпус Свердловской области активно подключился к сбору гуманитарной помощи.

Губернатор особо подчеркнул: большая работа проводится и в других территориях, пострадавших от пожаров в Свердловской области за последнюю неделю. Все решения штаба распространяются и на другие пострадавшие населенные пункты.

Напомним, в поселке Сосьва восстанавливается электроснабжение.