В поселке Сосьва восстанавливается электроснабжение

Подача электроэнергии в Сосьве организована от уцелевших линий электропередачи. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В поселке Сосьва, который пострадал от пожара, восстанавливается электроснабжение. Сформированы ремонтные бригады из 22 человек и 5 единиц техники, создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области со ссылкой на слова министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

"Подача электроэнергии на скважины для обеспечения водой жителей и пожарных организована от уцелевших линий электропередачи, а также за счет резервных источников электроснабжения. До конца этого дня будут восстановлены еще две ветки линии электропередачи напряжением 6 киловольт. С утра 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки, возгорание на которых будет ликвидировано", — рассказал Николай Смирнов.

По данным министра, в Сосьве восстановлено центральное водоснабжение. Но так как жители частного сектора пользуются водой из колодцев, которая сейчас имеет запах гари, им подвозится чистая питьевая вода.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается из Узбекистана, где находился с рабочим визитом, чтобы отправиться в Сосьву.

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