Губернатор Евгений Куйвашев срочно возвращается в Свердловскую область из Узбекистана

Евгений Куйвашев после прибытия в регион направится в Сосьву. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается на Средний Урал из Узбекистана, где находился с рабочим визитом. Глава региона первым делом отправится в Сосьву.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев держит ситуацию в Сосьве под личным контролем. По его поручению в поселок прибыли члены регионального правительства, организована работа штаба.

На месте решаются вопросы размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью. Пострадавшим помогают восстановить документы и банковские карты. О ситуации главе региона докладывают в постоянном режиме.

Напомним, ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Евгением Куйвашевым.

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