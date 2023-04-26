Темы дня

Общество
26 апреля 2023, 17:18

Губернатор Евгений Куйвашев срочно возвращается в Свердловскую область из Узбекистана

Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев после прибытия в регион направится в Сосьву. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев срочно возвращается на Средний Урал из Узбекистана, где находился с рабочим визитом. Глава региона первым делом отправится в Сосьву.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев держит ситуацию в Сосьве под личным контролем. По его поручению в поселок прибыли члены регионального правительства, организована работа штаба.

На месте решаются вопросы размещения погорельцев, обеспечения водой и продуктами, материальной помощью. Пострадавшим помогают восстановить документы и банковские карты. О ситуации главе региона докладывают в постоянном режиме.

Напомним, ранее Владимир Путин провел телефонный разговор с Евгением Куйвашевым. 

Еще по теме:

  • Пострадавшие от пожара сотрудники сосьвинского ЛИУ-23 получат материальную помощь
  • Для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии
  • Свердловская полиция помогает в оформлении документов погорельцам Сосьвы
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2023, 21:05 / Спорт
Свердловские биатлонистки Ирина Казакевич и Тамара Дербушева удостоены знаков отличия за вклад в развитие спорта
26.04.2023, 20:32 / Общество
Сергей Бобунец приглашает жителей Екатеринбурга на рок-субботник в парк Маяковского
26.04.2023, 20:24 / Общество
В Екатеринбурге откроется площадка для подготовки операторов дронов
26.04.2023, 19:32 / Общество
Корпорация развития Среднего Урала и компания PitON Electric договорились о сотрудничестве
26.04.2023, 19:06 / Общество
Программу Евгения Куйвашева "Кампус" презентовали на Евразийском экономическом форуме