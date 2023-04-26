Пострадавшие от пожара сотрудники сосьвинского ЛИУ-23 получат материальную помощь

В ведомстве организован сбор пожертвований для поддержки попавших в беду коллег. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Пожар в поселке Сосьва уничтожил лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 23 ГУФСИН России по Свердловской области. Своих домов лишились многие его сотрудники. По указанию директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерал-полковника внутренней службы Аркадия Гостева сотрудникам ЛИУ-23, оставшимся без жилья, будет выплачена материальная помощь в размере 300 000 рублей.

По поручению Аркадия Гостева создана комиссия в связи с чрезвычайной ситуацией в Сосьве, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

На место прибыли начальник ГУФСИН России по Свердловской области генерал-лейтенант внутренней службы Александр Федоров, его заместители и сотрудники профильных служб. Сейчас руководство решает вопрос о размещении личного состава, потерявшего свое имущество.

В Сосьву также направлены ведомственные психологи для оказания помощи пострадавшим от огня. Организован сбор пожертвований для поддержки попавших в беду коллег.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев выразил благодарность всем сотрудникам ЛИУ-23 и приданным силам за грамотную эвакуацию содержащихся в колонии осужденных в другие исправительные учреждения. Они смогли не допустить потерь среди личного состава и осужденных.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что Свердловская полиция помогает в оформлении документов погорельцам Сосьвы.

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