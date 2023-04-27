Темы дня

Общество
27 апреля 2023, 12:53

Православная служба милосердия Екатеринбурга собирает гуманитарную помощь свердловским погорельцам

  Олеся Касперович
Прежде всего нужны продукты длительного хранения

Добровольцы (на фото) отправились в Сосьву с гуманитарным гурзом. Фото: информационный отдел Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии

Православная служба милосердия начала сбор и отправку гуманитарной помощи в районы Свердловской области, пострадавшие от пожара.

Как сообщает информационный отдел Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, первая партия груза уже отправлена в Сосьву.

"В Ресурсном центре гуманитарной помощи сформирована и отправлена с добровольцами на место катастрофы первая партия груза", — говорится в сообщении.

Сейчас в Екатеринбурге в двух центрах гуманитарной помощи службы принимают вещи и продукты для пострадавших. В первую очередь нужны продукты питания длительного хранения, постельное белье, одежда по сезону, посуда, предметы личной гигиены.

Любой желающий помочь может принести вещи в центры гуманитарной помощи в Екатеринбурге по адресам: Фучика, 3 и Кирова, 65. В свою очередь, пострадавшие от пожаров могут самостоятельно обратиться в центры гуманитарной помощи за адресной поддержкой. Телефон Православной службы милосердия: (343) 200-07-04.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил построить 60-квартирный дом для погорельцев из Сосьвы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.04.2023, 13:55 / Общество
В новом учебном году около 22 тысяч детей получат места в екатеринбургских детсадах
27.04.2023, 13:49 / Общество
Более двух тысяч свердловчан из-за кори находятся под наблюдением врачей
27.04.2023, 13:22 / Общество
За сутки коронавирус выявлен у 124 свердловчан
27.04.2023, 12:53 / Общество
Православная служба милосердия Екатеринбурга собирает гуманитарную помощь свердловским погорельцам
27.04.2023, 12:29 / Общество
На Среднем Урале благоустроят мемориалы памяти погибших в годы Великой Отечественной войны