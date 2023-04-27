Православная служба милосердия Екатеринбурга собирает гуманитарную помощь свердловским погорельцам

Добровольцы (на фото) отправились в Сосьву с гуманитарным гурзом. Фото: информационный отдел Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии

Православная служба милосердия начала сбор и отправку гуманитарной помощи в районы Свердловской области, пострадавшие от пожара.

Как сообщает информационный отдел Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, первая партия груза уже отправлена в Сосьву.

"В Ресурсном центре гуманитарной помощи сформирована и отправлена с добровольцами на место катастрофы первая партия груза", — говорится в сообщении.

Сейчас в Екатеринбурге в двух центрах гуманитарной помощи службы принимают вещи и продукты для пострадавших. В первую очередь нужны продукты питания длительного хранения, постельное белье, одежда по сезону, посуда, предметы личной гигиены.

Любой желающий помочь может принести вещи в центры гуманитарной помощи в Екатеринбурге по адресам: Фучика, 3 и Кирова, 65. В свою очередь, пострадавшие от пожаров могут самостоятельно обратиться в центры гуманитарной помощи за адресной поддержкой. Телефон Православной службы милосердия: (343) 200-07-04.

Напомним, Евгений Куйвашев поручил построить 60-квартирный дом для погорельцев из Сосьвы.