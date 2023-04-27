Меценат передал уникальную коллекцию фотонегативов в Госархив Ирбита

На переданных пленках запечатлена жизнь свердловских городов и поселков в XX веке. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Госархив Ирбита пополнился уникальной коллекцией фотонегативов, на которых запечатлена жизнь городов и поселков Свердловской области в XX веке, сообщает департамент информационной политики региона.

Автором материалов является фотокорреспондент газеты "Восход" Юрий Жуков, их у него выкупил и передал в архив предприниматель и меценат Михаил Смердов.

"Архив долгое время был выставлен на продажу и предлагался различным музеям, но они не смогли его приобрести. На этих снимках — история Ирбита, Ирбитского района, Свердловской области и даже всей России. Здесь запечатлены такие великие люди, как Жуков, Ельцин, Макашов. Поэтому было бы жаль его потерять. Я решил его выкупить и передать Госархиву. Здесь есть специалисты, которые смогут скомплектовать и подработать этот архив. Да, и условия хранения, конечно, здесь лучше", — рассказал Михаил Смердов.

По данным архивистов, фотоматериалы предстоит оцифровать, систематизировать и оценить их историческую значимость, на все работы уйдет не меньше трех лет. После этого пользователи архива смогут получить доступ к снимкам. Материалы разрешат использовать для выставок и научно-исследовательской работы.

"Мы рады любой истории, которую храним у себя. А эти негативы представляют историю с середины пятидесятых годов прошлого века и до его конца. На снимках мы видим события и личности не только Ирбита, но и Таборинского, Слободо-Туринского, Байкаловского районов, Зайково и ряда других поселков Свердловской области. Нам передано 50 коробок с негативами, в каждой из них около 200 негативов. То есть речь идет примерно о десяти тысячах единиц", — рассказал директор Государственного архива в городе Ирбите Сергей Кукса.

В ирбитском Госархиве отметили, что на протяжении 10 лет ведут сотрудничество с членом областного Совета по туризму, директором Центра возрождения культурно-исторического наследия Урала, учредителем Ассоциации ремесленников Урала Михаилом Смердовым. Он является создателем музея народного быта, музея истории техники, а также ведет благотворительную деятельность.

Кроме того, Михаил Смердов увлечен коллекционированием. Он хранит десятки тысяч предметов старинного быта, среди которых самовары, швейные машины, мотоциклы и многие другие. Пять лет назад меценат создал в Ирбите музей Победы. Он посвящен памяти участников Великой Отечественной войны и других локальных войн и стал филиалом музея Победы Москвы.

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