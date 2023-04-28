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Общество
28 апреля 2023, 12:45

Несколько сотен уральских волонтеров помогают погорельцам Свердловской области

  Олеся Касперович
Волонтеры помогают разгружать машины, сортируют вещи

Уральцы стали собирать гуманитарную помощь сразу же после трагедии. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жителям пострадавших от пожара территорий Свердловской области активно помогают добровольцы. Они сортируют вещи, выдают продукты, разбирают сгоревшие дома.

По информации департамента информационной политики региона, только в Сосьве помогают более 200 добровольцев из различных организаций: из региональных отделений Народного фронта, "Единой России", Красного Креста, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Православной службы милосердия. Среди прибывших на место отрядов есть аттестованные спасатели. А также на месте находятся депутаты Госдумы и заксобрания Антон Шипулин и Дмитрий Жуков. Вместе с членами "Единой России" они привезли партию гуманитарного груза в поселок.

Волонтеры помогают и со сбором информации о необходимости в восстановлении документов, объясняют местным жителям, какие выплаты им положены, собирают заявки на адресную гуманитарную помощь.

Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйвашева в Сосьве в местном Доме культуры организован пункт выдачи гуманитарной помощи.

Сразу же после трагедии уральцы начали собирать гуманитарную помощь для погорельцев. В Екатеринбурге пункты сбора организовали Народный фронт и "Единая Россия" — на Хохрякова, 9, Российский Красный Крест — в Доме добровольцев на Крылова, 2. Активно помогают и жители соседних населенных пунктов: везут вещи, средства гигиены и все, что может потребоваться погорельцам.

Добавим, что в поселке Таежный помощь собирают в администрации и местном доме культуры. В деревне Неустроева Ирбитского района помощь аккумулируется в территориальной администрации, расположенной в соседнем селе Осинцевское.

Для погорельцев из Сосьвы открыты горячие линии.

Областная газета Свердловской области

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