Бригады скорой помощи за год в Свердловской области выезжали на вызовы более миллиона раз

На счету каждого сотрудника службы "03" десятки историй счастливого спасения. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сотрудники скорой медицинской помощи в 2022 году выезжали к свердловчанам более миллиона раз. Статистика вызовов приведена региональным минздравом по случаю профессионального праздника работников службы "03".

"Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам скорой медицинской помощи за нелегкую и ответственную работу. Вы каждый день сталкиваетесь с ситуациями, требующими быстрого и профессионального реагирования. Вы спасаете жизни, облегчаете страдания и делаете наш мир лучше. Мы гордимся вами и ценим вашу работу", — подчеркнул главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи минздрава Свердловской области, главный врач Станции СМП имени В. Ф. Капиноса Игорь Пушкарев.

По информации департамента информационной политики региона, для более чем четырех миллионов уральцев трудятся 55 станций и отделений скорой медицинской помощи. Это почти 400 бригад экстренной службы и свыше 5 тысяч специалистов. На счету каждого из них — десятки спасенных жизней свердловчан.

Так, в арсенале счастливых историй спасений медбрата Александра Топоркова случай свердловчанина, который пережил инфаркт миокарда. Александр смог стабилизировать состояние пациента, проводя непрямой массаж сердца. В это время специальная бригада "03" во главе с врачом анестезиологом-реаниматологом Матвеем Деминым бежала к пациенту на помощь около двух километров со всем необходимым оборудованием: по техническим причинам автомобиль не мог подъехать ближе. На пути к больнице сердце пациента останавливалось девять раз, но медики запускали его снова и снова. Сегодня мужчина чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения и национальному проекту "Здравоохранение" скорая медицинская помощь в Свердловской области оснащена современным оборудованием, включающим растущий автопарк.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева за пять лет медучреждения региона получили свыше 150 специализированных автомобилей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Так, в Ревдинской станции скорой медицинской помощи и в Березовской центральной городской больнице (ЦГБ) автопарк скорой обновлен на 50%, в Верхнесалдинской ЦГБ — на 55%, в Артемовской ЦРБ — на 64%, а в Полевской ЦГБ — почти на 90%.

Добавим, что сотрудники повышают уровень профессионализма на ежегодных обучающих практикумах. Результатом этого становятся десятки тысяч спасенных жизней.

Напомним, свердловская "воздушная скорая" в 2022 году эвакуировала 650 пациентов.